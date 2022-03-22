Зеленський попередив про можливий голод у деяких країнах через війну в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі країни світу може спіткати голод через неможливість вести посівну кампанію в Україні. Про це він 22 березня сказав під час звернення до парламенту Італії.

«Вторгнення не зупиняється вже 27 днів… Наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу, не тільки у Європі. І найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн. Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані й захоплені наші порти. Кукурудза, рослинна олія, пшениця й багато-багато інших життєво необхідних товарів», – наголосив Володимир Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що на цьому фоні у світі почали рости ціни, зокрема й на зернові культури.

Як відомо, 80% аграрного експорту з України відбувається саме через чорноморські порти, які наразі заблоковані Росією.

За даними Міністерства агрополітики, Україна та РФ забезпечують 30% світового експорту пшениці, 30% світового експорту кукурудзи та 80% світового експорту соняшникової олії. Нещодавно глава міністерства Роман Лещенко зазначив, що, блокуючи поставки з України, Росія також блокує власний аграрний експорт.

На думку міністра, подальша війна в Україні та блокування портів може спричинити світову продовольчу кризу, адже держава забезпечує аграрною продукцією 400 мільйонів людей у світі. За словами Лещенка, найбільше від зупинення поставок з України постраждають країни Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

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