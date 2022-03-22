В Росії почали мобілізувати боржників та аліментників, – розвідка

Через брак резервістів у РФ почали мобілізувати вже боржників та тих, хто не виплачує аліменти. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву, окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації» в Росії.

Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масові відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, зауважує українська розвідка, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

«Боржникам пропонують звільнення від усіх кредитних зобов’язань при підписанні контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в П’ятигорську, Ростові-на-Дону та на Північному Кавказі», – йдеться в повідомленні.

Також за даними української розвідки, в РФ продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонують повну амністію в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Нагадаємо, напередодні українські розвідники оприлюднили документ, який свідчить про те, що Путін і Шойгу готуються кинути на війну в Україні неповнолітніх – членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» віком 17-18 років.

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