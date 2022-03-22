Українці почали отримувати виплати 6 500 гривень

Українці, які подали заявки в перший день, почали отримувати перші виплати 6 500 гривень з єПідтримки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У вівторок, 22 березня, людям почали надходити кошти з державної підтримки. Наразі 6 500 гривень отримали ті, хто надіслав заяву у перший день запуску єПідтримки.

Гроші надходитимуть почергово. За день їх отримали майже 500 тисяч громадян. Всього допомогу оформили майже 4 мільйони українців.

Зауважимо, програмою єПідтримки можуть скористатися всі наймані працівники, за яких сплачується єдиний соціальний внесок та ФОП усіх груп з регіонів, де активно ведуться бойові дії.

Кошти будуть нараховані на банківську картку. Витрачати їх можна без обмежень. Також гроші можна зняти в банкоматі чи перевести на іншу картку.

Крім того, Михайло Федоров зауважив, що шахраї намагаються скористатися нагодою та відправляють українцям повідомлення про отримання коштів.

«Люди отримували смс, що ніби то їм потрібно перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 грошової допомоги. Це чергове інтернет-шахрайство. Будьте уважні. Сповіщення про нарахування грошей з єПідтримки надійде вам у застосунку того банку, клієнтом якого ви є», – йдеться у повідомленні.

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