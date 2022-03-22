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У Миколаєві окупанти обстріляли АЗС: троє загиблих

Наталя Дуляба

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Російські окупанти відкрили вогонь по одній із автозаправних станцій, розташованих у Миколаєві. Попередньо відомо про трьох загиблих. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Йдеться про АЗС, що розташована у Корабельному районі Миколаєва. Російські окупанти обстріляли її 21 березня, після чого спалахнула пожежа на території площею 10 м кв.

Відомо, що від отриманих поранень загинули троє чоловіків, одна жінка постраждала. Її негайно ушпиталили.

На місці події працювали рятувальники, вони негайно загасили вогонь.

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