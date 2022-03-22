У Краматорську росіяни застосували фосфорні боєприпаси

У Краматорську, що на Донеччині, російські окупаційні війська застосували заборонені фосфорні боєприпаси. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Чергове застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу, а орки прийшли “асвабаждать”. І “асвабаждать” вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – написав він.

Зазначимо, Женевська конвенція забороняє застосовувати зброю, що містить білий фосфор, проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених територій.

Крім прямих поранень від уламків, такі боєприпаси можуть спричинити опіки, а також нашкодити здоров’ю через вдихання отруйних парів фосфору.

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