СБУ перехопила розмову російського окупанта

СБУ поширила розмову російського військового, який перебуває в облозі на Миколаївщині. Про це повідомляють у Telegram-каналі СБУ.

Окупант розповів, що ворожий підрозділ під командуванням Якова Рязанцева, який дислокується на Миколаївщині, перебуває в облозі та втрачає позиції.

Російські військові мали наказ йти на Миколаїв і планували взяти місто за лічені години. Зараз вони оточені ЗСУ.

У ворога немає наметів та буржуйок, а жити доводиться в окопах. У 50% особового складу обмороження ніг, але медичну допомогу їм не надають. Також військовий повідомив, що навіть «вантаж-200» не вивозять. Загиблих возили за собою 5 днів.

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