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Поліція показала звільнений від росіян Макарів

Наталя Дуляба

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У звільненому напередодні смт Макарів, що на Київщині, кожен другий будинок є або знищений, або пошкоджений. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Багатостраждальний Макарів, скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян», – написав він.

Головний поліцейський області опублікував відео, на якому видно пошкоджені і зруйновані будинки, магазини, розтрощені дороги. Також руйнувань зазнало місцеве відділення поліції, втім за словами Нєбитова, правоохоронці тут продовжують роботу.

Більшість мешканців, як зазначає Андрій Нєбитов, вже евакуйовані, а тих, хто залишився, зможуть щодня вивозити мікроавтобусом.

Незважаючи на те, що ЗСУ витіснили російських окупантів з Макарова 21 березня, містечко все одно ще обстрілюють.

«Що ще хоче окупант, чому гатить, невідомо. Але фактично кожна друга будівля у приватному секторі є зруйнована чи пошкоджена артилерійськими обстрілами… Місто фактично зруйноване, дуже багато уламків на дорогах», – відзначив глава поліції Київщини.

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