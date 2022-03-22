ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині за тиждень госпіталізували майже 2 700 вимушених переселенців

Анастасія Диняк

|

За минулий тиждень у медичних закладах Львівщини отримали допомогу понад 11 тисяч вимушених переселенців. Госпіталізували майже 2 700 люде, з них 640 – діти. Про це повідомляє голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

За останній тиждень понад 11 тисяч переселенців звернулися по допомогу до лікарень Львівщини. Здебільшого люди скаржаться на захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Також часто звертаються вагітні жінки.

З повномасштабного вторгнення Росії в Україну лікарі Львівщини полікували понад 2 800 переселенців, більше як тисяча з них – діти. Амбулаторну допомогу отримали майже 20 тисяч людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів