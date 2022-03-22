На Львівщині за тиждень госпіталізували майже 2 700 вимушених переселенців

За минулий тиждень у медичних закладах Львівщини отримали допомогу понад 11 тисяч вимушених переселенців. Госпіталізували майже 2 700 люде, з них 640 – діти. Про це повідомляє голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

За останній тиждень понад 11 тисяч переселенців звернулися по допомогу до лікарень Львівщини. Здебільшого люди скаржаться на захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Також часто звертаються вагітні жінки.

З повномасштабного вторгнення Росії в Україну лікарі Львівщини полікували понад 2 800 переселенців, більше як тисяча з них – діти. Амбулаторну допомогу отримали майже 20 тисяч людей.

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