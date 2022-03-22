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На Луганщині сьогодні евакуювали 184 людини

Анастасія Диняк

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На Луганщині з Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного евакуювали 184 людини. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

У вівторок, 22 березня, вдалося вивезти 144 особи до потягу в Новозолотарівці. Із Лисичанська евакуювали 131 особу, із Сєвєродонецька – 13.

Крім того, з Рубіжного вдалося забрати 40 місцевих мешканців.

Вивезти людей заважали російські окупанти, які не припиняли обстріли.

«Ми щодня намагаємося вивезти у безпечні регіони країни якомога більше жителів області. Два-три рази на тиждень нам погоджують «гуманітарні коридори». В таких випадках вдається евакуювати більше 1 тисячі людей. Сьогодні ситуація була напружена. Росіянами обстрілювалися не лише міста, ай дорожнє сполучення між ними», – йдеться в повідомленні.

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