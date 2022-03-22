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На Київщині згоріли склади «Фармак»

Анастасія Диняк

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У перші дні війни біля Макарова на Київщині згоріли склади фармкомпанії «Фармак». Компанія втратила близько 1,5 мільярда гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці фармкомпанії.

Так, у перші дні повномасштабного вторгнення біля селища Макарів згоріли склади «Фармак». Там були ліки, сировина для препаратів та первинне пакування.

За підрахунками, компанія втратила  близько 1,5 мільярда гривень. Наразі «Фармак» намагається відновити повноцінне виробництво.

Фармкомпанія закрила своє представництво в Росії ще в 2014 році. Також припинили співпрацю з Білоруссю після початку війни в Україні.

«24 лютого на замитненні на Білорусь у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з першим було атаковано російськими військовими», – йдеться у повідомленні.

Також у компанії наголосили, що 87 співробітників захищають Україну у лавах ЗСУ або тероборони.

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