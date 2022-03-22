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На Харківщині окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та школу

Анастасія Диняк

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Російські окупанти ракетами обстріляли місто Лозова на Харківщині. Відомо про 8 постраждалих. Про це пише hromadske.

У вівторок, 22 березня, російські військові ракетами дальньої дії обстріляли місто Лозова. Окупанти влучили у приватні житлові будинки, дитячий садок та школу.

Внаслідок обстрілу постраждало 8 людей. Рятувальники ще розбирають завали, кількість постраждалих може змінитись.

Крім того, пошкоджено системи опалення та декілька котелень.

«Місцева влада працює, щоб швидко відновити тепло і газопостачання до приватних будинків», – заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Також Синєгубов розповів ,що вночі, 22 березня, окупанти здійснили 82 артобстріли, обстріли з мінометів та систем залпового вогню.

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