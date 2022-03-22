На Харківщині окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та школу

Російські окупанти ракетами обстріляли місто Лозова на Харківщині. Відомо про 8 постраждалих. Про це пише hromadske.
У вівторок, 22 березня, російські військові ракетами дальньої дії обстріляли місто Лозова. Окупанти влучили у приватні житлові будинки, дитячий садок та школу.
Внаслідок обстрілу постраждало 8 людей. Рятувальники ще розбирають завали, кількість постраждалих може змінитись.
Крім того, пошкоджено системи опалення та декілька котелень.
«Місцева влада працює, щоб швидко відновити тепло і газопостачання до приватних будинків», – заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
Також Синєгубов розповів ,що вночі, 22 березня, окупанти здійснили 82 артобстріли, обстріли з мінометів та систем залпового вогню.
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Анастасія Диняк