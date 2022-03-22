На Донеччині прикордонники знищили ворожу піхоту

Прикордонники зупинили наступ російської піхоти на одній із вулиць Маріуполя. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У вівторок, 22 березня, українська прикордонна служба знешкодила десятьох російських окупантів у Маріуполі. Крім того, вдалося знищити ворожий БМП. Після цього ворог відступив.

Також українці затримали розвідника з тимчасово окупованих територій України.

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