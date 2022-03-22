На Дніпропетровщині окупанти знищили залізничну станцію

Російські окупанти знищили залізничну станцію «Павлоград-2», що на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко.

У вівторок, 22 березня, близько 18:20 ворог завдав ракетних ударів по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок цього було знищено залізничну станцію «Павлоград-2». Одна людина загинула, залізничне полотно та колії зруйновано.

Крім того, з рейок зійшло 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинений на невизначений час.

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