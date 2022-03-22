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Мешканець Львівщини незаконно вивозив призовників за кордон

Анастасія Диняк

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На Львівщині затримали зловмисника, який незаконно вивозив з України потенційних призовників. Про це повідомляє СБУ Львівської області.

Спецслужба викрила схему вивезення за межі України військовозабов’язаних чоловіків. Організував усе 27-річний мешканець Львівщини. Також він залучив ще кількох осіб для пошуку людей та оформлення фіктивних документів, що дозволяли перетинати кордон.

З однієї людини підозрюваний отримував 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час чергового отримання коштів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне перевезення осіб через державний кордон України) ККУ. Підозрюваному загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство для встановлення усіх причетних осіб.

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Фото: СБУ Львівщини

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