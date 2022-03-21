Житомирщину вперше обстріляли з «Градів»: четверо загиблих

Житомирську область вперше від початку широкомасштабного вторгнення обстріляли з «Градів». Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За інформацією голова ОВА, вогонь відкрили по населеному пункту Селець. Загинули троє військових та одна цивільна людина.

«Ворог, напевно, вперше застосував «Гради». Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець.Стріляють на півночі області. Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо», – заявив Віталій Бунечко.

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