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За добу окупанти вивезли понад 2 тисячі дітей з так званих «ЛДНР»

Анастасія Диняк

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Окупанти за добу вивезли на територію Росії 2 389 дітей з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє МЗС України.

Так, у суботу, 19 березня, російські військові незаконно вивезли в РФ 2 389 українських дітей, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У міністерстві заявили, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, розцінюється як викрадення. такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

«Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу», – наголосили у МЗС.

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