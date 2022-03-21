В окремих населених пунктах на Запоріжжі окупанти планують свої «вибори», – Генштаб

Російські війська у деяких тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області ведуть підпільну підготовку до власних «виборів», а в порту Бердянська стягнули колону вантажівок, ймовірно, щоб під прикриттям «гумконвою» транспортувати боєприпаси. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Станом на 18:00 год. понеділка, 21 березня, окупанти в тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.

З метою організації так званих «російських гумконвоїв» російські загарбники зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажівок КАМАЗ Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні транспортні засоби використовували для прихованого перевезення боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Як кажуть у Генштабі, це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні «гумконвої» до Запорізької області.

В одному з населених пунктів на Запоріжжі противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні тут перебувають близько 20 одиниць броньованої техніки.

Тим часом у Новій Каховці Херсонської області окупанти перевіряють документи на блокпостах міста, аби виявляти і затримувати місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

Загалом окупаційні війська рф, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючи іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу. Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.

Випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ не зникають. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглась у награбований цивільний одяг та виїхала у бік кордону з республікою бєларусь.

Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксують також і великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

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