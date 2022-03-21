Уряд запускає програму підтримки переселенців

Уряд запускає програму допомоги українцям, які були вимушені покинути домівки через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кожен вимушений переселенець в Україні отримає мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати здійснюватимуться на банківську карту через додаток «Дія».

«Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони», – додав прем’єр-міністр.

Також в Україні розпочнуть програму працевлаштування для переселенців. За кожного працевлаштованого українця з постраждалого регіону держава виплатить роботодавцям по 6,5 тисяч гривень.

Крім того, Уряд ухвалив рішення про компенсацію комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток вимушеним переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

«Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг», – наголосив Шмигаль.

Програми підтримок для реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами запустять з 21 березня. Реєстрація через «Дію» запрацює з 30 березня.

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