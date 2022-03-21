«Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними. Про це йдеться у повідомленні перевізника на Facebook.

В «Укрзалізниці» переконують, що повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні, адже посадка буде за квитками.

Водночас залізничники повідомляють, що евакуаційними поїздами скористалося майже 3 млн людей.

«2,75 млн українців та громадян інших країн уже врятовано залізницею й доставлено до безпечних місць – і ми продовжимо це робити, свідомо лишаючи всі внутрішні евакуаційні рейси безкоштовними. Ми також бачимо нормалізацію трафіку за кордон: близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому. А відтак ми систематизуємо процес посадки і вводимо можливість цивілізовано придбати квитки та оплатити послуги перевізника. Це дозволить нам у свою чергу виконати свої зарплатні зобов’язання перед поїзними бригадами, які з першого дня війни самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль», – повідомив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Як відомо, евакуаційні рейси Укрзалізниці всередині країни не потребують придбання квитків, посадка є безкоштовною, пріоритетом користуються діти та матері.

На сайті uz-vezemo доступний повний перелік актуальних рейсів, а рейси з відкритим продажем позначені зірочкою.

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