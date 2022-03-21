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У Києві окупанти пошкодили вже понад 70 житлових будинків

Анастасія Диняк

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За час повномасштабного вторгнення в Україну російські війська обстріляли понад 70 житлових будинків у Києві. Про це повідомляє Київміськадміністрації у Telegram.

Усі служби столиці намагаються якомога швидше відновлювати комунікації та послуги, щоб люди повертались у будинки, які придатні для проживання.

«Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо», – йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємства, що мають відповідну техніку регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Працівники житлово-комунальної сфери, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та територіальної оборони, працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі.

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Фото: КМДА

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