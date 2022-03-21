Три пари нацгвардійців одружилися в один день

Війна коханню не завада. В Україні відразу три пари нацгвардійців побралися за один день, повідомляє Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook.

Микола – лейтенант і еліта спортивного світу у пауерліфтингу, Владислава – кравчиня. Разом вони більше двох років. Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго.

Валерія та Ростислав, як Аліна і Дмитро – нещодавні випускники Національної академії Національної гвардії України. Не зговорюючись, вони ще під час навчання подали документи у РАГЦС.

«Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного. Це вкрай важливо для двох люблячих сердець», – ділиться Валерія.

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