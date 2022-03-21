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Російського шахіста Карякіна дискваліфікували на пів року за підтримку війни

Анастасія Диняк

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Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на півроку російського гросмейстера Сергія Карякіна, який підтримує війну Росії проти України. Про це пише Радіо Свобода.

У понеділок, 21 березня, комісія Міжнародної федерації шахів з етики ухвалила рішення про відсторонення Карякіна на шість місяців. Раніше шахіст публічно підтримав війну країни-агресора проти України, яку в РФ називають «спеціальною воєнною операцією».

«Комісія з етики вважає… що заяви Сергія Карякіна, які за його власним вибором і поданням можуть бути повʼязані з грою в шахи, шкодять репутації гри в шахи та/або ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика», – йдеться в документі.

Зауважимо, Сергій Карякін родом з українського Сімферополя. До 2009 року представляв збірну України. У 2004 році в складі збірної України став переможцем Всесвітньої шахової олімпіади. У липні 2009 року отримав російське громадянство.

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