Російського шахіста Карякіна дискваліфікували на пів року за підтримку війни

Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на півроку російського гросмейстера Сергія Карякіна, який підтримує війну Росії проти України. Про це пише Радіо Свобода.

У понеділок, 21 березня, комісія Міжнародної федерації шахів з етики ухвалила рішення про відсторонення Карякіна на шість місяців. Раніше шахіст публічно підтримав війну країни-агресора проти України, яку в РФ називають «спеціальною воєнною операцією».

«Комісія з етики вважає… що заяви Сергія Карякіна, які за його власним вибором і поданням можуть бути повʼязані з грою в шахи, шкодять репутації гри в шахи та/або ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика», – йдеться в документі.

Зауважимо, Сергій Карякін родом з українського Сімферополя. До 2009 року представляв збірну України. У 2004 році в складі збірної України став переможцем Всесвітньої шахової олімпіади. У липні 2009 року отримав російське громадянство.

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