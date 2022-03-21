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Російські окупанти вбили в Україні 115 дітей

Ольга Денисяка

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За 25 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 115 дітей, ще 148 – отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждалих у таких областях: Київській –  58, Харківській – 38, Донецькій – 29, Чернігівській – 31, Миколаївський – 22, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів наразі пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, зазнали руйнувань та пошкоджень більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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