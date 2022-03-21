Російські окупанти обстріляли вже 135 лікарень

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські військові обстріляли 135 лікарень, 9 з них повністю зруйновані. Про це пише Радіо Свобода.

Російські окупанти на територій України травмують та вбивають лікарів, відкривають вогонь по лікарнях та автомобілях медичної допомоги.

«135 лікарень було обстріляно, 9 лікарень зруйновано вщент і їх уже неможливо відновити. На їх місці потрібно будувати нові лікарні. 43 машини екстреної медичної допомоги обстріляно, шість медичних працівників вбито, 16 мають тяжкі поранення», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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