Росія втратила в Україні вже третину військ

Розвідки західних країн оцінюють, що в Україні щодня близько 1000 російських військових гинуть та дістають поранення. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних представників розвідувальних відомств країн Заходу.

Західна розвідка оцінює, що загалом кількість загиблих і поранених російських солдат на війні в Україні сягає до однієї тисячі щодоби. Водночас, українські розвідувальники наполягають, що кількість втрат росіян ще більша.

За словами колишнього військового морської піхоти США і аналітика Інституту досліджень закордонної політики Роба Лі, Росія застосувала левову частку своїх найбільш боєздатних підрозділів у війні проти України. І, за його словами, найбільша частина втрат припала на них, а не на додаткові резерви, яких ще не виводили на поле бою.

За його словами, близько третини всіх сил, які планували застосувати для захоплення України, зараз виведені зі строю через втрати.

«Це величезні втрати, і їх важко швидко поповнити резервами. Росія може залучити нових призовників чи мобілізувати резервістів, але це знизить загальну боєздатність військ. А це Росії непотрібно», – повідомив Роба Лі

Низка військових експертів і посадовців західних оборонних відомств твердять, що Росія може невдовзі втратити момент для відновлення повноцінного наступу. За їхніми даними, російські війська страждають від нестачі особового складу, боєприпасів і перебоїв у постачанні провіанту й палива.

Експерти згодні, що наступні два тижні будуть вирішальними. Якщо росіянам не вдасться налагодити лінії постачання й комунікацій між тилом і передовими загонами, привезти резерви для підсилення своїх підрозділів та підняти низький бойовий дух своїх солдатів, то російське командування втратить можливість змінити хід війни.

Водночас вони визнали, що, захопивши Маріуполь, росіяни зможуть звільнити підрозділи зосередженні на облозі міста для підсилення на іншому напрямкові.

Високопосадовці відмовилися давати оцінки, як довго ще може тривати війна. Але вони зазначили, що намагання Росії поповнити свої резерви найманцями з Сирії, окупованої Абхазії та Південної Осетії поки не є надто успішними.

За словами експертів і посадовців, вони не вірять, що українські Збройні сили зможуть самотужки витіснити російські війська за межі України. Але вони можуть загнати їхній наступ у глухий кут, а тоді українські дипломати матимуть більше простору на перемовинах.

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