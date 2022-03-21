Під Чугуєвим українські військові збили російський винищувач

Під Чугуєвом на Харківщині ЗСУ збили винищувач противника та два безпілотники. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У понеділок, 21 березня, мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили російський винищувач. Літак загорівся на низькій висоті та упав на території РФ.

Також зранку українські військові збили два російських безпілотних апарати «Орлан» на територій Харківського району, яка тимчасово контролюється ворогом.

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