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Під час обстрілу в Києві загинув працівник компанії, яка відмовилась йти з РФ

Ольга Денисяка

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20 березня внаслідок обстрілу торговельного центру у Подільському районі Києва загинув працівник Leroy Merlin. Ця компанія досі продовжує працювати в Росії. Про це у Facebook повідомив колишній міністр кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Дмитро Дубілет стверджує, що українці вимагають від головного офісу піти з Росії. Натомість у відповідь головий офіс відключає українців від корпоративних комунікацій і навпаки «нарощує» бізнес в Росії.

«Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в росії. В українському офісі компанії відбувається справжня драма: українці по всіх каналах вимагають від хедофісу піти з росії, а у відповідь їх взагалі відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій. Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися», – написав Дубілет.

За інформацією Дубілета, Leroy Merlin та холдинг ADEO – це один з найбільших платників податків в Росії, французька компанія, що належить родині Мюльє.

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