ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців через вторгнення РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 902 загиблих і 1459 поранених серед цивільного населення. Про це повідомили в УВКПЛ.

Всього загинуло 902 людини: 179 чоловіків, 134 жінки, 11 дівчат і 25 хлопчиків, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких поки невідома.

Також є 1459 поранених: 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчат і 16 хлопчиків, а також 60 дітей і 1088 дорослих, стать яких поки невідома.

У повідомленні йдеться, що більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, але потребують перевірки в підтвердження. Мова йде про Маріуполь та Волноваху (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Сєвєродонецьк та Рубіжне (Луганська область), Тростянець (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

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