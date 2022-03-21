Олексій Резніков: «У РФ поховали більше солдат, ніж офіційно визнали втрат»

Міністр оборони України Олексій Резніков про зруйновані плани ворога і героїчну оборону українських захисників та захисниць:

Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися «елітними», разом з їхніми очільниками.

З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. Саме тому росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська.

Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово. Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти. Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. І ворогу краще забратися геть.

Боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які ми казали багато місяців. Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, у свою чергу, спричинить чергову міграційну кризу для Європи. Кожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.

Як згадувалося раніше, ми домовилися не висвітлювати інформацію про постачання зброї. Але можу сказати, що за останні дні команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО. Цей захист придбано переважно за кошти держбюджету, а отже – завдяки всім українцям. Ми працюємо цілодобово і готуємо наступні партії. Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань.

Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста. Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!

Війна змінила відчуття часу і багато звичних речей. Але у понеділок традиційно починався робочий тиждень. І цю «традицію» зараз також треба плекати, як і армію. Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України. Ми переможемо ворога за рахунок єдності і кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні – перемога одна на всіх. Тримаймо стрій! Слава Україні!».

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