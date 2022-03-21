Обстріл «Сумихімпрому»: був незначний викид аміаку, загрози для населення немає

Вночі 21 березня окупанти обстріляли територію ПАТ «Сумихімпром» і пошкодили один резервуар з аміаком. Загрози для населення немає. Про це йдеться в Телеграм ДСНС Сумщини.

Обстріл території ПАТ «Сумихімпром» у Сумах стався 21 березня о 03:55 год. Внаслідок обстрілу був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 07:49 год. рятувальники ліквідували аварію. Працівники підприємства почали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

У ДСНС наголосили, що загрози населенню міста Суми немає.

Своєю чергою голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що спочатку зона ураження становила 5 км, але його вже локалізували. Вітер був спрямований на населений пункт Новоселиця – той опинився під загрозою.

Що робити при загрозі викиду аміаку?

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

виведіть ураженого на свіже повітря;

дайте йому теплого молока з харчовою содою;

одягти ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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