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Низка країн підписала заяву про необхідність модернізації ППО України

Анастасія Диняк

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Західні країни підписали спільну заяву  «Про невідкладну необхідність модернізації ППО України». Про це пише Радіо Свобода.

У понеділок, 21 березня, відповідне рішення підтримали низка країн Заходу. За словами речника Верховної Ради Руслана Стефанчука, спільну заяву підписали Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США.

Представники усіх вищезгаданих країн вимагають рішучих дій щодо відновлення миру в Україні.

«А саме: підтримувати військову та цивільну оборону України – забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Надати гуманітарну допомогу – забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців. Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав», – зазначив Стефанчук.

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