ОСТАННІ НОВИНИ

На Запоріжжі окупанти обстріляли цивільні авто

Анастасія Диняк

|

У селі Малинівка, що на Запоріжжі, російські військові з автоматів обстріляли два легкові автомобілі. Шестеро людей поранені, з них двоє – діти. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяInform».

У понеділок, 21 березня, близько 9:00 російські окупанти відкрили вогонь з автоматів по цивільним авто, які евакуювалися з тимчасово окупованої території гуманітарним коридором.

Поранень зазнало шестеро мирних мешканців: двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.

«Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки, на ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село», – розповіла  одна з постраждалих.

Постраждалих евакуювали військові медики запорізької тероборони. Дітей терміново підключили до систем штучної вентиляції легень та відправили до Запорізької обласної дитячої лікарні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів