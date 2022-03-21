На Запоріжжі окупанти обстріляли цивільні авто

У селі Малинівка, що на Запоріжжі, російські військові з автоматів обстріляли два легкові автомобілі. Шестеро людей поранені, з них двоє – діти. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяInform».

У понеділок, 21 березня, близько 9:00 російські окупанти відкрили вогонь з автоматів по цивільним авто, які евакуювалися з тимчасово окупованої території гуманітарним коридором.

Поранень зазнало шестеро мирних мешканців: двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.

«Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки, на ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село», – розповіла одна з постраждалих.

Постраждалих евакуювали військові медики запорізької тероборони. Дітей терміново підключили до систем штучної вентиляції легень та відправили до Запорізької обласної дитячої лікарні.

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