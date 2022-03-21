На Львівщині за добу пожежники ліквідували 82 пожежі сухостою

За минулу добу, 20 березня, надзвичайники Львівщини ліквідували 82 пожежі. Вогонь знищив понад 27 гектарів землі. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Рятувальники вкотре наголошують на забороні спалювати суху траву та закликають мешканців Львівщини дослухатися.

«Це – не від ракети чи обстрілів ворога. Це – від рук ГАЛИЧАН, і це наша Галицька земля – у вогні», – йдеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС Львівщини