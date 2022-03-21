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Максим Козицький: «За ухиляння від призову відповідатимуть перед законом всі громадяни України»

Анастасія Диняк

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький про мобілізацію військовозобов’язаних мешканців Львівщини та вимушених переселенців з інших регіонів України:

«Йде війна за територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Нема «наших» і «їхніх» населених пунктів! Є Україна.

У військкоматах не ділять чоловіків на тих, хто проживає на Львівщині постійно, і тих, хто тимчасово. Кожен, хто приїхав в нашу область як вимушений переселенець, автоматично стає її жителем. У числі військовозобов’язаних, яких мобілізували чи зарахували у резерв, є і одні, і другі.

Усі чоловіки, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у період воєнного стану, протягом доби мають стати на облік у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Чи дотримуються вони наказу, патрульні добровольчих формувань та Нацгвардії перевіряють на блокпостах.

Лише у Львові з початку війни зголосилися стати на військовий облік понад 7 тисяч чоловіків. З них до лав ЗСУ уже призвали більше як тисячу осіб.

За відмову ставати на військовий облік військовозобов’язані переселенці нестимуть кримінальну відповідальність.

Зрештою, за ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації відповідатимуть перед законом всі громадяни України.

Усі в однакових умовах. Разом обороняємо Україну».

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Фото: ЛОДА

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