Майже 44 тисячі вимушено переміщених дітей відновили навчання

З інших областей України до навчання долучилися майже 44 тисячі дітей, які були вимушені покинути домівки. Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Станом на понеділок, 21 березня, до навчання приступило майже 3 мільйони учнів, з них майже 44 тисячі – вимушені переселенці. В одинадцяти областях України освітні заклади працюють дистанційно.

«За оперативними даними департаментів освіти обласних військових адміністрацій, понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти працюють у дистанційному форматі. У понад 500 ЗЗСО тривають канікули, і у понад 2400 школах, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено», – йдеться у повідомленні.

Лідером серед областей, які долучили до освітнього процесу тимчасово внутрішньо переміщених дітей, є Львівська. Наразі кількість таких учнів там майже 11 тисяч.

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