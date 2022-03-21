ОСТАННІ НОВИНИ

Майже 44 тисячі вимушено переміщених дітей відновили навчання

Анастасія Диняк

|

З інших областей України до навчання долучилися майже 44 тисячі дітей, які були вимушені покинути домівки. Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Станом на понеділок, 21 березня, до навчання приступило майже 3 мільйони учнів, з них майже 44 тисячі – вимушені переселенці. В одинадцяти областях України освітні заклади працюють дистанційно.

«За оперативними даними департаментів освіти обласних військових адміністрацій, понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти працюють у дистанційному форматі. У понад 500 ЗЗСО тривають канікули, і у понад 2400 школах, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено», – йдеться у повідомленні.

Лідером серед областей, які долучили до освітнього процесу тимчасово внутрішньо переміщених дітей, є Львівська. Наразі кількість таких учнів там майже 11 тисяч.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів