Лобода, Білан, Лорак: створили список зірок, які підтримують РФ

В Україні створили перелік артистів, блогерів та політиків, які пропагують або «мовчки підтримують» війну – theylovewar.com. Про це повідомляє Детектор Медіа.

У списку є переважно представники Росії, однак є й чимало українців, які або живуть і працюють на території країни-агресора, або живуть в Україні, але мають проросійську позицію чи публічно не висловлюються на тему війни. Перелік поділено на три частини: артисти, influencers, політичні діячі.

Серед артистів українського походження до списку потрапили Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Анна Asti, а також Олександр Ревва, уродженець Донецька, який багато років живе в Росії, тощо.

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До переліку інфлюенсерів, які підтримують війну або замовчуюють її, потрапила українська інстаграм-блогерка Софія Стужук, невістка Кернеса та власниця бренду Yaro Юлія Привалова, відома через скандал із фото на Червоній площі у Москві та українофобським анекдотом, Олександр Стручаєв, який навчає в соцмережах психології та нібито підтримує Україну, але, як сказано на theylovewar.com, працює в російському університеті, та інші.

Серед політичних діячів, занесених до переліку «любителів війни», є власник заблокованих каналів UkrLive і Перший незалежний Нестор Шуфрич – «один з найяскравіших представників “ОПЗЖ”», власник заблокованого каналу «Наш» Євген Мураєв, пропагандист Юрій Дудкін, проти якого ще рік тому відкрили кримінальну справу за підозрою у державній зраді, телеведучий Дмитро Співак, телевізійний коментатор Михайло Мищанюк та інші.

Переглянути весь перелік артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну можна за цим посиланням.

Керує проєктом український блогер та продюсер Петро Заставний, а над поповненням переліку працює Марина Сікорська.

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