ЄС збільшить фінансову допомогу для постачання зброї в Україну

Євросоюз збільшить фінансову допомогу для постачання зброї в Україну до одного мільярда євро. Про це пише hromadske.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Федеральний уряд країни підтримує рішення надати додаткову зброю для України на тлі вторгнення Росії. Уряд Німеччини забезпечить якомога швидше виконання замовлень німецькими компаніями.

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