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Франція заморозила 22 мільярди євро російського центробанку

Андрій Котенський

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Влада Франції заморозила кошти Центрального банку Росії на суму 22 мільярди євро, а також рахунки та нерухомість приватних осіб, які потрапили під санкції. Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер в ефірі радіостанції RTL, пише Українська правда.

«Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млн євро», – сказав міністр.

За його словами, на території Франції також було заморожено нерухомість загальною вартістю півмільярда євро, що належить приблизно 30 росіянам, а також затримано дві великі яхти загальною вартістю 150 млн євро.

«Ми змогли виявити та заморозити активи російських олігархів на загальну суму 850 млн євро на території Франції», – констатував він.

Ле Мер уточнив, що заморозка нерухомості не має на увазі відчуження майна на користь держави. Йдеться про те, щоб власники не змогли її перепродати чи використати з метою отримання прибутку.

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