Евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя потрапили під обстріли

Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя у безпечне місце. Чотирьох дітей госпіталізували. Про це повідомив голова Запорізької обладміністрації Олександр Старух.

У понеділок, 21 березня, більше 20 автобусів намагалися добратися в безпечне місце «зеленими коридорами». Деякі з них потрапили під ворожі обстріли.

Троє дітей із родинами потрапили під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Одна дитина у важкому стані.

Ще одна родина потрапила під обстріл у селі Кам’янське. Дитина у важкому стані.

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