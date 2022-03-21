Через «Дію» українці переказали понад 165 мільйонів гривень на армію

Через додаток «Дія» громадяни переказали вже понад 165 мільйонів гривень на потреби українських військових. Про це повідомили у Telegram-каналі застосунку.

До збору коштів долучилися понад 178 тисяч українців. Усі гроші, які переказують українці йдуть у фонд армії «Повернися живим» та витрачаються на потреби військових.

Для того, щоб пожертвувати кошти, необхідно зайти у додаток «Дію», натиснути «Допомогти армії», ввести суму внеску та сплатити карткою.

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