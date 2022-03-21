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«Азов» розбомбив групу росіян у Маріуполі

Наталя Дуляба

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У Маріуполі бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії України «Азов» розгромили групу російських окупантів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Військові з «Азову», що захищають Маріуполь, знищили піхоту російських окупантів. Наразі деталей про зруйновану техніку та приблизну кількість ліквідованих окупантів немає.

Втім Генштаб опублікував відео, на якому видно момент розгрому росіян.

Нагадаємо, за повних 25 днів війни, яку веде Росія в Україні, втрати держави-терориста перевищили вже 15 тисяч військових, майже пів тисячі танків, майже сотню літаків і 121 гелікоптер. Детальніше читайте за цим посиланням.

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