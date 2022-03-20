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Звання Героя України отримали ще 12 військових

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв військовим звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Про це йдеться у відповідному указі №148/2022, опублікованому на сайті офісу президента.

Військових відзначили «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»

Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоїли:

  • Лабунському Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)
  • Ніконову Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)
  • Норову Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)
  • Руснику Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • Ступницькій Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)
  • Тарабалці Степану Івановичу – майору (посмертно)
  • Усову Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • Хоменку Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоїли:

  • Баранюку Володимиру Анатолійовичу – полковнику
  • Дармограю Роману Анатолійовичу – майору
  • Луценку Олександру Дмитровичу – полковнику
  • Прокопенку Денису Геннадійовичу – майору.

Наступним указом №149/2022 президент відзначив військових такими державними нагородами України: орденом Богдана Хмельницького І, II та III ступеня; орденом «За мужність» ІІ та III ступеня, орденом Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни». Імена всіх нагороджених захисників за цим посиланням.

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