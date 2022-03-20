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За добу евакуювали понад 6 тисяч людей з різних регіонів України

Анастасія Диняк

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У суботу, 19 березня, спрацювало 8 з 10 гуманітарних коридорів. Всього евакуювали 6 623 людини. Про це повідомляє Суспільне.

Загалом  на 19 березня було заплановано десять гуманітарних коридорів у чотирьох областях України.  Два з них зірвали російські окупанти.

Найбільше людей вдалося евакуювати з Маріуполя на Донеччині. Звідти до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини. Ще 500 маріупольців перевезли  з міста Мангуш до Бердянська. Вранці вони відправляться до Запоріжжя.

У Київській області вдалося вивезти 1 500 людей до Броварів з сіл Бервиця та Богданівка. Ще 320 людей забрати з Бучі. Мешканців міста Бородянка не вдалося евакуювати через обстріли російських окупантів.

На Луганщині з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасна виїхало 675 людей в місто Бахмут, що на Донеччин.

Окрім того, 14 фур з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області були зупинені окупаційними військами на півшляху. Доставка гуманітарних вантажів не відбулась.

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