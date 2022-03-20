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Weatherford також зупиняє інвестиції в РФ

Андрій Котенський

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Швейцарська компанія Weatherford стала останньою з «великої четвірки» нафтосервісних компаній, яка вирішила призупинити поставки та нові інвестиції в РФ, а також розгортання нових технологій у країні. Про це йдеться в заяві президента і головного виконавчого директора компанії Гіріша Саліграма, пише Українська правда.

«Наші найглибші співчуття всім, хто постраждав від поточної кризи в Україні. Щиро сподіваємося, що незабаром мир буде відновлено. Наша основна увага зосереджена на безпеці та добробуті наших співробітників у регіоні», – сказав він.

У компанії додали, що будуть продовжувати виконувати існуючі договірні зобов’язання в рамках чинного міжнародного законодавства та санкцій.

«Ми глибоко стурбовані кризою і закликаємо до швидкого дипломатичного та мирного врегулювання», – додали в Weatherford.

Напередодні три компанії з «великої четвірки» Halliburton та Schlumberger і Baker Hughes заявили про дії, зумовлені війною Росії проти України. Halliburton повністю припиняє діяльність в РФ, а Schlumberger і Baker Hughes припиняють інвестиції.

Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

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