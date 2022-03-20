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Українці назвали найбільш дружні та ворожі країни, – опитування

Ольга Денисяка

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На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія та США. Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічної групою рейтинг 18 березня.

Також українці вважають дружніми Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію. Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина – нейтральними.

Китай зараз для українців переважно нейтральна країна. Тоді як Росія (98%) і Білорусь (84%) для українців – це ворожі країни. Ставлення до цих країн значно погіршилось після розв’язання ними війни проти України. Також, дещо погіршилось ставлення українців до Китаю. Майже не змінилось – до Німеччини, Угорщини, Грузії. Покращилося до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

При цьому соціологи зауважують, що в міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх макрорегіонів. Те саме стосується ворожих країн – Росія і Білорусь ворожі країни для абсолютної більшості українців незалежно від місця проживання.

Опитування провели серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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