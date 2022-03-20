ОСТАННІ НОВИНИ

Українська легкоатлетка здобула «срібло» чемпіонату світу

Андрій Котенський

|

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках в довжину,  здобула срібло чемпіонату світу в приміщенні у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку.

Виступ Марини Бех-Романчук на ЧС у Белграді став міжнародним дебютом спортсменнки у потрійному стрибку. Вона застрибнула на п’єдестал у фінальній спробі в якій показала 14.74 м, що стало особистим рекордом Бех-Романчук.

Чемпіонкою світу стала рекордсменка Юлімар Рохас з Венесуели, яка стрибнула на 15.74 м і побила світовий рекорд, що тримався 18 років.

Третьою фінішувала представниця Ямайки.

Раніше Ярослава Магучіх здобула золото ЧС у стрибках у висоту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів