Українська легкоатлетка здобула «срібло» чемпіонату світу

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках в довжину, здобула срібло чемпіонату світу в приміщенні у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку.

Виступ Марини Бех-Романчук на ЧС у Белграді став міжнародним дебютом спортсменнки у потрійному стрибку. Вона застрибнула на п’єдестал у фінальній спробі в якій показала 14.74 м, що стало особистим рекордом Бех-Романчук.

Чемпіонкою світу стала рекордсменка Юлімар Рохас з Венесуели, яка стрибнула на 15.74 м і побила світовий рекорд, що тримався 18 років.

Третьою фінішувала представниця Ямайки.

Раніше Ярослава Магучіх здобула золото ЧС у стрибках у висоту.

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