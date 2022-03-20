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У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Сальдо

Андрій Котенський

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У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він загинув у власному авто, повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook.

«Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з багатьма іншими зрадниками намагається створити в місті окупаційну адміністрацію. Одному з колаборантів сьогодні не пощастило», – повідомив Дентс Казанський.

За даними джерел Української правди, вбивство Слободчикова відбулось вранці 20 березня. Начебто двоє невідомих у чорному одязі розстріляли автомобіль «Мерседес», за кермом якого був Слободчиков, в салоні – його дружина Наталія. Він помер на місці, а пасажирку з вогнепальними пораненнями доправлено до лікарні.

Колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов повідомив, що автомобіль обстріляли біля будинку Сальдо.

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