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У Австрії анонсували пікет Raiffeisen Bank

Андрій Котенський

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Завтра, 21 березня, у австрійському Відні відбудеться акція протесту біля центрального офісу Raiffeisen Bank, який продовжує бізнес на росії. Про це у Facebook повідомив колишній міністр кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

За словами Дмитра Дубілета, після того, як Росія розпочала відкриту війну проти України, . усі західні компанії мають зважитись піти з російського ринку.

«Мені, як банкіру, дещо важко тиснути на колег, але я щиро вважаю, що зараз нема напівтонів. Всі західні компанії мають заплющити очі та наважитись на те, щоб полишити російський ринок, а не «починати вивчати перспективи виходу», як про це заявив Райфайзен», – повідомив Дмитро Дубілет.

За його словами, третина прибутку усієї банківської групи Райффайзен у 2021 році припадало на росію, тому це рішення для австрійців буде дуже складним.

«Акції компанії з моменту початку війни, до речі, вже впали майже вдвічі. При цьому я закликаю українців не змінювати свого ставлення до українського Райффайзен Авалю. Важливо, щоб в Україні банківська система працювало стабільно. До того ж, РБА є одним з найбільших кредиторів українського бізнесу», – зауважив Дмитро Дубілет.

Всі, хто у Відні, запрошуються завтра о 12:00 (Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich). Евент у Фейсбуку: fb.com/events

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