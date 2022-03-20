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Російська еліта хоче відсторонити Путіна, вже обрали наступника, – розвідка

Ольга Денисяка

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В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна.  Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в ролі наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова.

«Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії», – йдеться в повідомленні.

Розвідці відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша «випадковість».

«Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.  Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ», – зауважують у розвідці.

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