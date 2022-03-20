Опублікували розклад евакуаційних потягів на 20 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня. Про це йдеться у Телеграм перевізника.

Графік додаткових потягів:

Київ, Дарницький вокзал:

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;

16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також надсилаються з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелми о 19:13.

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