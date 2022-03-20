Опублікували розклад евакуаційних потягів на 20 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня. Про це йдеться у Телеграм перевізника.
Графік додаткових потягів:
Київ, Дарницький вокзал:
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також надсилаються з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелми о 19:13.
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Ольга Денисяка